الشيباني: 600 ممن تقدموا للترشح للبرلمان تجار مخدرات وقتله

قال النائب جاب الله الشيباني عضو مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت استعراض تقارير كلا من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية واللجنة البرلمانية، وجاء في هذه التقارير أن هناك عمليات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني ومنظومة السجل المدني وسرقة بطاقات انتخابية وإصدار بطاقات انتخابية لمتوفين وإصدار جنسية لأكثر من مئتان وخمسون ألف بالمخالفة للقانون ويوجد أيضا تهديدات بعمليات إرهابية من قتل وخطف والهجوم على المراكز الانتخابية وتم التأكيد بأن هناك أكثر من 600 ممن تقدموا لانتخابات مجلس النواب هم مرتكبي جرائم قتل وخطف وتهريب واتجار بالمخدرات ولم يفصل فيهم القضاء نظرا للظروف الأمنية واستفادوا من قانون مجلس النواب رقم “1” الذي يشترط صدور حكم نهائي بات في من يرغبون في الترشح.

أضاف الشيباني في تدوينة على حسابه بفيسبوك: “عموما قد يمنح مجلس النواب فرصة للمفوضية لإجراء الانتخابات يوم 24 يناير كما اقترحت على أن تعلن القوائم النهائية خلال الأسبوع الاول من نفس الشهر وسيقوم مجلس النواب بتقديم الدعم اللازم الكفيل بإنجاح العملية الانتخابية رغم أن العوائق التي تم تأجيل الانتخابات بسببها مازالت قائمة ولايمكن معالجتها والتغلب عليها خلال الفترة القريبة القادم، ويستعد مجلس النواب لإعداد خارطة طريق المرحلة القادمة تبدأ بتشكيل حكومة بديل عن الحكومة الحالية التي انتهت مدة عملها بتاريخ 24 ديسمبر كما ورد بقرار منح الثقة في شهر مارس 2021 بسرت”.