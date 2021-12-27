سفيران جديدان لليبيا لدى السودان ورواندا

أدى سفيرا ليبيا، لدى السودان ورواندا -اليوم الإثنين- اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجُههما إلى الدولتين الموفدين إليها، هما: إبراهيم سيدي إبراهيم مطر سفيراً لدى جمهورية رواندا، وفوزي عبد الرحيم بومريز سفيراً لدى جمهورية السودان.

وأكد المنفي خلال مراسم أداء اليمين، أن مهمة تمثيل السفراء لليبيا في الخارج، تتركز على المساهمة في تعزيز العلاقات مع الدول الموفدين لها، ورعاية مصالح الدولة الليبية، وخدمة الليبيين المقيمين في هذه الدول، فيما تعهَّد السفيران بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدين حرصهما على تطوير علاقات ليبيا مع الدولتين الموفدين إليهما.

وتجدر الإشارة إلى أن المشهد الدبلوماسي شهد في الفترة الأخيرة نشاطاً لافتاً في تعيين السفراء الجدد لدى ليبيا في الدول الأجنبية، وبالمقابل قبول اعتماد أوراق عدد من السفراء الأجانب في ليبيا، وسط ما تشهده البلاد من زخم وجدل آخره عرقلة المسار السياسي بإلغاء الموعد المحدد للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية.

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