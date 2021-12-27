ليبيا الان

تواصل الغضب الشعبي من التغريدة البريطانية رغم التراجع عنها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

لا تزال التغريدة البريطانية السابقة والتي أكدت عدم الحاجة لاختيار حكومة جديدة تثير غضب السياسيين والشارع الليبي، الذي رفض هذا التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

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قناة ليبيا

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