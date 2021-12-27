تواصل الغضب الشعبي من التغريدة البريطانية رغم التراجع عنها

لا تزال التغريدة البريطانية السابقة والتي أكدت عدم الحاجة لاختيار حكومة جديدة تثير غضب السياسيين والشارع الليبي، الذي رفض هذا التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

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