بليحق: النواب صوت على اعتبار السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها في ليبيا

العنوان-طبرق

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت، على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في ليبيا.

وأوضح بليحق في بيان له، اليوم الاثنين، أن المجلس سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.

وترأس جلسة المجلس التي عقدت اليوم بطبرق رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، وأكثر من 120 نائبا، وعلقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، واجهت تهما بانتهاك الأعراف الدبلوماسية من خلال دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية للبقاء في السلطة لحين إعادة جدولة الانتخابات المتأخرة.