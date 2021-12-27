القطراني يتابع عمل لجنة نقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي

بحث “حسين القطراني” نائب رئيس حكومة الوحدة -اليوم الاثنين في بنغازي- تفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، عن طريق دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيله والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في كافة الإجراءات المتعلقة به.

وناقش القطراني عملية النقل ضمن اجتماع عقده داخل مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وضم وزير التخطيط فاخر بوفرنه ووزير الاقتصاد محمد الحويج ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، وشارك في الاجتماع عبر تطبيق زوم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد طارق الوليد وجمال فنوش بصفة مقرر.

وأكد “القطراني” خلال الاجتماع على ضرورة بذل كافة الجهود للإسراع في تفعيل السوق؛ دفعاً لعجلة الاقتصاد وخدمةً للصالح العام، فيما أكد عميد بلدية بنغازي أن البلدية “حريصة كل الحرص على المساهمة بشكل فعال لغرض تفعيل سوق الأوراق المالية، ومن باب هذا الحرص قامت البلدية بتجهيز مقر مؤقت للسوق إلى حين إنشاء مقره الرئيسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية