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الغارديان تنشر نقدا شديد اللهجة لتدخل بريطانيا في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا انتقد تدخل السفيرة البريطانية بالشأن الداخلي للدولة الليبية، بعد أن قامت بنشر تغريدة تؤكد استمرار الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وعدم تأييد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية، وهو ما أثار استياء الشعب وبعض الساسة.

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قناة ليبيا

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