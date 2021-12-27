الغارديان تنشر نقدا شديد اللهجة لتدخل بريطانيا في الشأن الليبي

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا انتقد تدخل السفيرة البريطانية بالشأن الداخلي للدولة الليبية، بعد أن قامت بنشر تغريدة تؤكد استمرار الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وعدم تأييد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية، وهو ما أثار استياء الشعب وبعض الساسة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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