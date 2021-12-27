البرلمان يعلق جلساته إلى غد الثلاثاء لمواصلة مناقشاته حول الانتخابات

علق مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته التي عقدت لمناقشة العملية الانتخابية إلى يوم غدِ الثلاثاء.

وعقد المجلس اليوم جلسة رسمية منقولة على الهواء في مدينة طبرق بحضور 120 نائبا لبحث العملية الانتخابية وسبل دعمها.

وناقش المجلس، في جلسته الرسمية العملية الانتخابية، وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني، كما ناقش تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال.

ووافق البرلمان، على استمرار عمل لجنة خارطة الطريق، ويقرر استدعاء مجلس المفوضية لجلسة استماع حول تقرير لجنة التواصل، ولم يتم التصويت على مقترح فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.