تعليق جلسة النواب الخاصة بمناقشة العملية الانتخابية إلى يوم الغد

العنوان-طبرق

علق مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الخاصة بمناقشة العملية الانتخابية إلى جلسة يوم غد الثلاثاء.

وبحث مجلس النواب خلال جلسته عددا من المواضيع وعلى رأسها العملية الانتخابية وسُبل دعمها و تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها.

كما بحثت الجلسة تقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال.

وترأس جلسة المجلس التي عقدت اليوم بطبرق رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، وأكثر من 120 نائبا، وعلقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.