المصرف المركزي يتابع إرسال السيولة إلى الفروع

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، بالفريق المُكلّف بتنفيذ الخطة المعتمدة لتوفير السيولة من قبل المصرف، وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.

وذكر الفريق المعني أن قيمة الشحنات المرسلة جواً من قِبل مصرف ليبيا المركزي لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بلغت مليارَي دينار، وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار، وإلى مناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار، بالإضافة إلى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال عام 2021.

وأكد الصديق على أهمية التزام المصارف بتوفير السيولة بشكل منتظم للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022.

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