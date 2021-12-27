قصص مهاجرين من نيجيريا للحد من ظاهرة الهروب نحو الموت

نشر موقع نيجيري قصص مهاجرين غير قانونيين ناجين من الموت خلال هروبهم من حياتهم الصعبة في بلدهم، وبحثهم عن وطن يلملم أشتاتهم المتبعثرة.
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قناة ليبيا
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