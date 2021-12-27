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قصص مهاجرين من نيجيريا للحد من ظاهرة الهروب نحو الموت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشر موقع نيجيري قصص مهاجرين غير قانونيين ناجين من الموت خلال هروبهم من حياتهم الصعبة في بلدهم، وبحثهم عن وطن يلملم أشتاتهم المتبعثرة.

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قناة ليبيا

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