الميهوب رداً على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي: نحن أسياد الأرض ونحن من نقرر

اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، أن “إصدار البيانات الخماسية والمواقف من المجتمع الدولي غير مقبول”، وقال معلقًا على البيانات الأخيرة الصادرة عن القوى الدولية المعنية بليبيا: “نحن أسياد الأرض، ونحن من نقرر”.

وعلق الميهوب في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين في مدينة طبرق على ما يطرح بشأن موعد الانتخابات واقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 يناير المقبل موعدًا للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، قائلًا: «مسألة تأجيل الانتخابات نقول للسيد عماد السايح ما الذي سيتغير في هذا الشهر».

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