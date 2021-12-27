الهادي الصغير: ننصح بوضع خارطة طريق واقعية بدون تواريخ ومواقيت

نصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، الإثنين، في جلسة مجلس النواب في طبرق، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وقال الهادي الصغير، لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة:” ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها”.

وأوصى التقرير، بضرورة “الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية”.

كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية، بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس.

كما اتهم الصغير، مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقا لتعبيره.

وأعلنت لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضي، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

على الإثر، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 يناير المقبل، مشترطة لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها “بالقوة القاهرة” لاستكمال العملية الانتخابية.