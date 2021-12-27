بالفيديو: بليحق يكشف ملخص جلسة مجلس النواب اليوم

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنّه تم خلال جلسة اليوم الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر ، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية و تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها بالإضافة إلى التقارير التي احتوت عدداً من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري تقرير المخابرات العامة و تقرير وزارة الداخلية.

وتابع بليحق في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، قائلا: “أكد مجلس النواب بأنه لم يتم مخاطبته بشأن تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير القادم من قبل المفوضية العليا للانتخابات”.

كما أكد مجلس النواب، وفق ذاتالمصدر، على “استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 . م في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية”.

مضيفًا أن مجلس النواب قرراستدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة.

كما أكّد بليحق أنّ تم “التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها و سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”.