وليامز: ينبغي الاهتمام بإجراء الانتخابات وليس مصير الحكومة

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «وليامز» قولها إن معظم الليبيين يريدون نهاية «لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها».

– بليحق: مجلس النواب اطلع على تقارير سرية.. واتخذ 3 قرارات بشأن الانتخابات

– وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب

ورفض أغلب أعضاء مجلس النواب التصويت، في وقت سابق الإثنين، على مقترح بشأن فتح باب التصويت على رئاسة الحكومة، وانتهوا إلى استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكِّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 في عملها، من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائمًا، قالت «وليامز» إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات». وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقًا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا