ثابت يلتقي المندوب السعودي لدى جامعة الدول العربية

العنوان-القاهرة

التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، اليوم الاثنين، بالمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة.

واستعرض اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التي تربط المملكة العربية السعودية وليبيا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، من أجل تعزيز مجالات التعاون، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد السفير عبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مؤكدًا على أهمية التواصل، والتنسيق المشترك بين البلدين، في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية.