النواب يستمع غداً للسايح.. و”هرندل” شخصية غير مرغوب بها

استمع النواب في جلسة المجلس المنعقدة اليوم، إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، والتي أدت إلى تعذر إجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر، لا سيما تقرير اللجنة المكلفة بالتواصل مع المفوضية، بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها، وما تضمنته من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التقارير ذات الطابع السري، كتقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

وقرر مجلس النواب عدم البت فيما يخص تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير القادم، مؤكداً أنه لم يتم مخاطبته من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول هذا الطلب حتى تاريخ اليوم.

كما أكد مجلس النواب على استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 في عملها، من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة.

وقرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول العراقيل والتقارير التي واجهت العملية الانتخابية. بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة “كارولاين هرندل” شخصية غير مرغوب بها، مع الإشارة إلى أن المجلس سيُصدر قراراً بهذا الصدد، وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغ السفيرة المعنية بهذا القرار.

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