سجال بين الحكومة وديوان المحاسبة حول وقف توريد اللقاح

ما تزال جائحة كورونا تمثل حدثا كبيرا في ليبيا على غرار العديد من الأحداث الأخرى التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وبعد خطاب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، بإيقاف توريد اللقاحات بسبب الأسعار المبالغ فيها، يرد رئيس الحكومة المكلف على ما ورد في الخطاب.

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