فرج: الحل لن يأتي إلا من خلال شراكة وطنية بجدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج على المسارات التي طرحت الآن من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، موضحًا أن ما طرح أن هناك مسارين يتم الحديث عنهما الآن المسار الذي عبرت عنه الدول الكبرى الخمس والمسار من قبل مستشارة الأمين العام، وهو الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية المرحلة التمهيدية المنصوص عليها في خارطة الطريق.

فرج أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم الحديث عن انتخابات في هذه الفترة؛ لأن المرحلة ليست كافية تعديل أو تغيير حكومة وهذا طرح وخيار هناك من يؤيده، وهناك طرح أشار له رئيس مجلس الدولة وهو المدة عند شهر 6 قد لا تكون كافية لتعبيد الطريق نحو انتخابات ذات مصداقية ومشاركة واسعة وتنتج سلطة تشريعية جديدة تتجاوز المرحلة.

وتابع: “هناك آراء مختلفة وهناك آراء تحبذ الذهاب لانتخابات ويتم تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية بعد موعد الانتخابات، ويجب أن تكون الانتخابات أسرع في حدود شهر 6 القادم، وهناك من يرى أن الطرح الذي طرحه رئيس المجلس يحتاج لتعمق ودراسة ومدى قبول المقترح من الأطراف ذات العلاقة، المسألة في طور النقاش وفي تقديري أن المسألة أي مقترح لا يتضمن جدول زمني معقول لإجراء الانتخابات البرلمانية لن يحظى بقبول مجتمعي؛ لأن الأزمة في ليبيا لها جوانب عدة وجانبها الظاهر هو الإخفاق في الوصول لتوافقات تقود للخروج من الأزمة وهذا لا يمكن تلافيه ومعالجتها إلا من خلال انتخابات برلمانية”.

أما حول ما الذي سيتغير الآن مع قدوم ستيفاني وليامز من جديد قال: “لو نريد أن نفهم دور ستيفاني جاءت بدور مستشارة وجاءت بمحاولة معالجة الانسداد ليس من خلال فريق الحوار السياسي فقط، بل جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية السياسية في ليبيا، هي ستكون مواكبة للمسارين الآخرين العسكري والاقتصادي، ملتقى الحوار موجود حتى إذا كان هناك مجموعة ممن تم تكليفه بالمناصب والحكومة وهذا بالطبع يتضارب مع ما يجب أن يكون عليه فريق الحوار هذا أمر لا أعتقد أنه مؤثر العدد الذي تم تكليفه بالوظائف محدود بالإمكان تعويضه بآخرين أو اجتماع أو العمل مع الحاضرين”.

كما أضاف: “والفرق الذي يجب التنويه له أن ستيفاني ملمة بالملف الليبي وليست لديها شكوك بطبيعة المشكلة، وما عليها ما يخص تفاهمات المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عندما يكون متفق أو بعض التوافق يسهل مهمة ستيفاني، أما إذا حصل انقسام هذا سيؤثر ويترك لها مساحة صغيرة للعمل فيهاالمبعوث السابق لم يقنعنا انه مكترث بالملف الليبي، ولن يبذل مجهود كبير في محاولة فهمه”.

وأكد على أن البعثة تعمل في إطار توجيهات وما هو متفق عليه داخل مجلس الأمن، معتقدًا أن هناك فرصة حقيقية للوصول لحل يخرج البلاد من الأزمة بالتمسك بالوثائق الدستورية الحاكمة لهذه المرحلة، وهي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

واختمم حديثه: “لو تمسكنا بما رسم بهذه الوثائق ممكن أن تجاوز المرحلة والمشكلة أن هناك من يستسهل الخروج والمخالفة لهذه الوثائق والالتزامات والمجتمع الدولي لم نرَ من حزم. الحل لن يأتي إلا من خلال شراكة وطنية واضحة أمام الشعب الليبي ولا بد أن يتضمن أي مشروع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية حتى تتغير السلطة التشريعية”.

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