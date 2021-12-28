رضا العابد: منصة إلكترونية بين ليبيا وتونس لتشغيل العمالة

أفاد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، رضا العابد الرضا، بأنه سيتم إطلاق رابط إلكتروني بين ليبيا وتونس لتبادل المعلومات في مجال التشغيل، وإنشاء منصة إلكترونية للإعلان عن حاجيات ليبيا من العمال ومتطلبات التشغيل عموماً في كافة الوظائف المهنية.

وأضاف العابد -في تصريح لموقع “حقائق أون لاين” التونسي- على هامش ملتقى انعقد في مدينة الحمامات، أن المنصة الإلكترونية سيتم ضمنها الإعلان عن مَواطن العمل التي توفرها ليبيا للعمال والموظفين التونسيين.

وأكد الوزير أن اتفاقية تخص التشغيل سيتم توقيعها قريباً بين ليبيا وتونس، وأن البلدين بصدد إجراء محادثات تخص بنود هذه الاتفاقية، موضحاً أن تونس أرسلت مؤخراً مسودة الاتفاقية إلى وزارة الخارجية الليبية التي ستنظر فيها حكومة الوحدة.

وأعرب العابد في تصريحه عن حاجة ليبيا إلى الخبرات المهنية التونسية، وخاصة في مجالات الطاقة والكهرباء وحفر الآبار النفطية، معتبراً أن تونس لديها تجربة ناجحة في التدريب المهني. أما بخصوص إمكانية إقامة منطقة تجارية في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، فأفاد بأن فكرة المشروع موجودة منذ فترة، لكن هناك إشكاليات تخص ملكية الأراضي من الجانب التونسي.

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