مافيا الكتب تستتر خلف المكاتب المستديرة

يعيش الطالب الليبي اليوم على أمل أن تحل جميع مشاكله المفتعلة من الساسة الليبيين، سبع حكومات إلى الآن من تاريخ الثورة الليبية، وما يزال قطاع التعليم يعاني من سارقي قوت الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا