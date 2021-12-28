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مافيا الكتب تستتر خلف المكاتب المستديرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعيش الطالب الليبي اليوم على أمل أن تحل جميع مشاكله المفتعلة من الساسة الليبيين، سبع حكومات إلى الآن من تاريخ الثورة الليبية، وما يزال قطاع التعليم يعاني من سارقي قوت الليبيين.

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قناة ليبيا

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