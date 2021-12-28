«الصور» يطالب وزير التعليم العالي ببيانات الممتنعين عن أداء أعمالهم

طالب النائب العام الصديق الصور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمر القيب، بموافاة النيابة العامة ببيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين امتنعوا عن أداء العمل المسند إليهم من واقع سجلات الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات التي تم تعطيل الدراسة بها بالمخالفة للتشريعات.

كما طالب «الصور» في رسالة وجهها إلى وزير التعليم العالي بموافاة النيابة بالأسباب التي أدت إلى أعراض بعض العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن أداء الوظيفة بشكل عاجل.

و طالب بتوجيه ممن امتنعوا عن أداء الوظيفة بالجامعات والكليات التقنية والأكاديميات بضرورة الالتحاق بالعمل وأداء الواجبات المسندة اليهم قبل انقضاء هذا العام والالتجاء إلى الآليات التي تتفق مع القانون للمطالبة بأية حقوق لهم.

وأوضحت رسالة النائب العام أن “الإعراض عن العمل من بعض الموظفين وعلى النحو الذي صورته التقارير الواردة هو ضرب من ضروب الاضراب غير المشروع الذي يجعلهم تحت طائلة المساءلة الجنائية لتعمدهم مخالفة موجبات الوظيفة العامة والإضرار بالصالح العام المشمول بالحماية التي تقررها أحكام قانون العمل والمادتين ( 237 ، 238) من قانون العقوبات جراء تنازع سلوكهم مع حق التعليم وتصادمه مع واجب الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد.