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الدبيبة وعمه ووثائق مسربة تفيد بتلاعبهم بمال الدولة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وثائق مسربة جديدة بحسب موقع فرنسي يتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفساد المالي والتلاعب بقوت الليبيين هو وعائلته.

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قناة ليبيا

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