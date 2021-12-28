الدبيبة وعمه ووثائق مسربة تفيد بتلاعبهم بمال الدولة

وثائق مسربة جديدة بحسب موقع فرنسي يتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفساد المالي والتلاعب بقوت الليبيين هو وعائلته.
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قناة ليبيا
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