بن شرادة: هناك عودة مرتقبة لملتقى الحوار السياسي

توقع عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، سعد بن شرادة، ارتباط حظوظ المجلس الرئاسي، ومدى استفادته من تأجيل الاستحقاق بمصير الحكومة، خصوصاً في ظل “ضعف الاختصاصات التي اضطلع بها من البداية”.

بن شرادة، وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “هناك عودة مرتقبة لملتقى الحوار السياسي، وقيام البعثة الأممية باستئناف جلساته لمعالجة الانسداد الراهن، عبر وضع قاعدة دستورية يتوافق عليها الجميع، رغم تدهور شعبيته، جراء ما تردد عن وجود شبهات رشى تلقاها بعض أعضائه خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة”.

وذهب بن شرادة إلى أن تغيير الموازين في الساحة السياسية سيلحق بها تغيرات مهمة، ومنها “إيقاف مبادرات زواج الشباب التي أطلقها رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وذلك سواء استمرت حكومة في موقعها، أو غادرته، نظراً لما يمثله ذلك من ضغط على ميزانية الدولة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

