موسى فرج: القوانين التي سنّها «النواب» أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات

قال موسى فرج، عضو ملتقى الحوار السياسي، ومجلس الدولة الاستشاري، إن “مشاركة «الاستشاري» في إعداد التشريعات الانتخابية والتعديلات الدستورية تضمنها الاتفاق السياسي وليست اختيارية لمجلس النواب”.

وأضاف «فرج» في تصريح صحفي رصدته «الساعة 24»، أن “القوانين التي سنّها مجلس النواب مشوبة بعيوب في الشكل والمضمون وكانت تحمل بذرة فشلها في ثناياها وهي أحد أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأردف أن “المفوضية حادت عن اختصاصاتها وانزلقت للسياسة وفقدت حياديتها وتأثرت مصداقيتها”، معقبًا “والآن مجلس النواب يريد تحميلها المسؤولية لوحدها”.

وأوضح أن “مشاركة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تعديل مشروع الدستور تحتاج إلى نقاش داخل المجلس وتباحث مع الهيئة التأسيسية لحصر المواد الخلافية وأعتقد أن ذلك الأمر ممكن”.