حوادث كهربائية تخلف ضحايا وأضرار مادية جسيمة

أزمة الكهرباء في ليبيا تشتعل من جديد، هذه المرة ليس بطرح الأحمال، إنما بكوارث أودت بحياة عدد من المواطنين وأحرقت منازل بأكملها إثر تماس كهربائي أو بسبب الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية.

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