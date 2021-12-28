ليبيا الان

حوادث كهربائية تخلف ضحايا وأضرار مادية جسيمة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أزمة الكهرباء في ليبيا تشتعل من جديد، هذه المرة ليس بطرح الأحمال، إنما بكوارث أودت بحياة عدد من المواطنين وأحرقت منازل بأكملها إثر تماس كهربائي أو بسبب الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية.

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قناة ليبيا

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