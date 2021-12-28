الزرقاء: الدبيبة المستفيد الأبرز من تأجيل الانتخابات

رأى عضو مجلس النواب ، حسن الزرقاء، أن رئيس الوزراء منتهي الولاية عبد الحميد الدبيبة قد يكون المستفيد الأبرز من تأجيل الانتخابات، “لكن لو قرر مجلس النواب تشكيل حكومة بديلة، بتنسيق أو بدعم مجموعة المرشحين الرئاسيين الذين اجتمعوا في بنغازي مؤخراً، مع المرشح الرئاسي خليفة حفتر، فإن هذا المتغير قد يكون كفيلاً بتغير حظوظه بدرجة كبيرة”.

الزرقاء، وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “إن الدبيبة كمرشح رئاسي يستفيد من بقاء حكومته على رأس السلطة التنفيذية، لذا يحاول احتواء الميليشيات المسلحة، ومغازلتهم بالمناصب، أملاً في مساندتهم له إذا ما اتُخذ قرار بعزله”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن للدول الغربية إلا الاتفاق مع رغبة مجلس النواب، ومع هؤلاء المرشحين لتمتع بعضهم بقوة عسكرية، ودعم قبلي وجهوي لا يستهان به في عموم البلاد”.

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