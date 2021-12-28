«كتي» خلال زيارة مقر المجلس الدولي للزيتون: ليبيا مستعدة لتطوير التعاون معكم لتطوير القطاع

زار وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، اليوم الإثنين، مقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والتقى الوكيل، خلال هذه الزيارة، بعبداللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس والذي رحب به وأثنى على دور ليبيا الفعال في المجلس باعتبارها من الدول المؤسسة.

ومن جهته، أبدى الوكيل، استعداد ليبيا لتطوير التعاون مع المجلس، في إطار خطة لتطوير قطاع الزيتون في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها خلال إجتماع مشترك مع المجلس في المدة المقبلة، كما تم استعراض الخطوات العملية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم والمساندة الموقع بين المجلس ودولة.