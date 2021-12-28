جون إيفانز .. أرقام قياسية في حمل الأثقال على رأسه

جونز إيفانز، عامل البناء، يستطيع حمل أثقال بمئات الكيلوغرامات فوق رأسه، ضاربا في هذا كل فرضيات المنطق عرض الحائط.
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قناة ليبيا
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