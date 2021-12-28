«بليحق»: مجلس النواب لا يريد إعطاء الليبيين أوهاما بشأن مواعد إجراء الانتخابات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تصريحات السفيرة البريطانية أثارت غضبا كبيرا في ليبيا

وقال «بليحق» في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إننا “لا نريد حصول انتكاسة جديدة من خلال تحديد موعد انتخابي غير قابل للتنفيذ”.

وتابع؛ “مجلس النواب لا يريد إعطاء الشعب الليبي أوهاما بشأن مواعيد غير حقيقية لإجراء الانتخابات”، معقبًا أن: “تصريحات السفيرة البريطانية تمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الليبية”.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة بريطانية في ليبيا، كانت قد أصدرت في وقت سابق بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.

ومن جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، بيان السفارة البريطانية، “تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي”.

وقالت اللجنة في بيانها إن “البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد”، مؤكدة حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك”.

وأصدرت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس الأحد، بيانا ثانيا أكدت فيه موقف المملكة المتحدة الثابت في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.