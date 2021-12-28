الهند تترأس لجنة مكافحة الإرهاب.. وتتحضر لتسلّم لجنة العقوبات على ليبيا

ستترأس الهند لجنة مكافحة الإرهاب بدءاً من يناير 2022 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد 10 سنوات من ترأس الهند هذه اللجنة آخر مرة في عام 2012.

وسبق أن أعلن الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، تي إس تيرومورتي، أن الهند ستتولى رئاسة 3 مجتمعات مهمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة المقبلة، بما في ذلك لجنة العقوبات على ليبيا، ولجنة عقوبات طالبان، ولجنة مكافحة الإرهاب.

وقد تم اعتماد هذا القرار بالإجماع، وشاركت فيه أكثر من 75 دولة.

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