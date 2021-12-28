مساعٍ لتطوير قطاع الزيتون في ليبيا بدعم أممي

أبدى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة عمر كتي، استعداد ليبيا لتطوير التعاون مع المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة، في إطار خطة لتطوير قطاع الزيتون في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها خلال اجتماع مشترك مع المجلس في المدة المقبلة.

واستعرض كتي خلال زيارته لمقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد، الخطوات العملية التي اتُخذت في إطار اتفاق الدعم والمساندة المُوقّع بين المجلس وليبيا.

والتقى الوكيل خلال هذه الزيارة مع عبداللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس، والذي رحّب به وأثنى على دور ليبيا الفعّال في المجلس باعتبارها من الدول المؤسسة.

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