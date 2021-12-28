بليحق: البرلمان سيصوت على اعتبار السفيرة البريطانية شخصية غير مرغوب فيها بليبيا

قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان له أن لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس مستمرة في عملها، مشيرا أنها ستعمل على رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

كما أكد بليحق، أن المجلس صوت، اليوم الاثنين، على اعتبار السفيرة البريطانية شخصية غير مرغوب فيها في ليبيا.

وأوضح بليحق أن المجلس سيصدر قرارا بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.

وأكد بليحق أنه لم يتم مخاطبة المجلس من قبل مفوضية الانتخابات حول طلب تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير المقبل.

وأوضح بليحق أنه جرى خلال الجلسة الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجرائها.

وأشار أنه من بين التقارير تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

كما جرى خلال الجلسة استعراض تقرير حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية.

وأيضا التقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية، مشيرا بأنها تقارير ذات طابع سري منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

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