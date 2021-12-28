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صفوان المسوري: «النواب» يبحث عن مخرج للقوانين غير الصحيحة بـ «لوم» المفوضية والحكومة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد صفوان المسوري عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن “مجلس النواب في حقيقته يبحث عن مخرج لهذه الأزمة وبالتالي يلوم المفوضية تارة والحكومة تارة أخرى تبريرا لهذه القوانين الغير صحيحة”.

وقال «المسوري» في تصريحات صحفية، “توقعنا بأن يذهب تقرير مجلس النواب في هذا السياق باعتبار أن هناك محاولة للبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي اخترعه النواب بنفسه”.

وأردف؛ “أشرنا منذ وقت طويل إلى أن هذه القوانين لن تفضي في النهاية إلى انتخابات تحترم نتائجها من الليبيين” 

وختم موضحًا أن “القوانين كانت تفصل على أشخاص بعينهم وصدرت بدون توافق مع المجلس الأعلى”.

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الحكومة المفوضية النواب

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صحيفة الساعة 24

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