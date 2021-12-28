الجارديان: المنقوش متباطئة في التوجه نحو الانتخابات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن وزيرة الخارجية بالحكومة المؤقتة منتهية الولاية نجلاء المنقوش متباطئة في التوجه نحو الانتخابات بقولها إن الوحدة الوطنية شرط مسبق.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن أزمة ليبيا اتخذت بعدًا دوليًا بشكل متزايد بعد اتهام بريطانيا بالدفاع عن فساد حكومتها المؤقتة، لافتة إلى أن لجنة بالبرلمان الليبي اتهمت السفيرة البريطانية في ليبيا بالتدخل بسبب تغريدة لدعم الاعتراف بحكومة الوحدة المؤقتة.

وأشار التقرير إلى أن السفيرة اتُهمت بالتدخل في الشؤون الداخلية لدعوتها الحكومة المؤقتة للبقاء في السلطة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، مؤكدًا أن السفارة البريطانية لدى ليبيا نشرت على تويتر رسالة تقول إنها مستمرة في الاعتراف بالحكومة إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومة موازية.

وتطرق لاتهام السفيرة البريطانية من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والتدخل غير المبرر، موضحًا أن اللجنة أكدت أن مجلس النواب هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار بشأن دور الحكومة المؤقتة، وبعض القبائل دعت إلى طرد السفيرة من ليبيا.

وأفاد التقرير بأن خلافات شديدة حول من يجب السماح له بالترشح أدت لتأجيل أول انتخابات رئاسية في ليبيا، معتبرًا أن الانتخابات كانت إيذانًا ببداية جديدة لليبيا، وأن قوى دولية وأطراف مختلفة تتسابق وسط مخاوف من أن يؤدي الفراغ السياسي إلى استئناف القتال.

ووفق التقرير فإن الخلاف حول أهلية المرشحين يعكس انقسامًا أعمق بين شرق ليبيا وغربها لم يتم حله، معاودًا الحديث عن تغريدات السفارة البريطانية، قائلاً: “ليس واضحا سبب استفراد بريطانيا بالنقد الشديد رغم وجود بيان صادر عنها أيضا مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، يدعو لبقاء الحكومة في السلطة لحين الانتخابات”.

واختتم بأن البيان المشترك الصادر عن الدول الكبرى أشار إلى أن الدبيبة عليه إخلاء منصبه لتلافي تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

