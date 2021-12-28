«ويليامز»: مقترح اختيار حكومة أخرى قد يستمر لسنتين أخريين 

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، “استمرار الحكومة أو تغييرها متروك للبرلمان”.

وقالت «ستيفاني» في تصريح لوكالة رويترز؛ إن “التركيز الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات يجب أن ينصب على التصويت وليس مصير الحكومة المؤقتة”.

وأضافت، أن “معظم الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية اللا متناهية”، مردفًا أن “مقترح اختيار حكومة أخرى قد تستمر لسنتين أخريين لا يمثل الشعب الليبي بالكامل”.

وتابعت؛ «ستيفاني» “أي تغييرات في الحكومة يجب أن تتم باتباع القواعد التي حددتها الاتفاقيات السياسية المعترف بها دوليا”، معقبًا أن “أي انتخابات يجب إجراؤها على أرض متكافئة لا يتمتع فيها أي مرشح بمزايا تولي منصب رسمي، وعلى المرشحين أن يبتعدوا عن مناصبهم لفترة معينة”.

وأوضحت أنها “عقدت جلسة تشاورية مع مجموعة صغيرة من أعضاء ملتقى الحوار، ولم أقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه العملية”.