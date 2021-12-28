الشركسي: لا أعلم عدو ظاهر يهدد أمن ليبيا سوى المرتزقة ومجلسي النواب والدولة

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، مجلس النواب بمحاولة خداع الشعب الليبي وتأجيل الانتخابات من خلال ربطها بتوحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

وقال الشركسي، عبر حسابه على “تويتر” لأن البرلمان يحاول تسويق أنّ الشعب يريد توحيد الجيش والمصالحة والانتخابات، لربط الثلاثة ببعضهم ولتبرير أنّ الانتخابات صعبة الآن”.

وأضاف أن الحقيقة أنّ الشعب يريد الانتخابات لإزالتكم وتغييركم لكي يتمكن من تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات”.

وتابع الشركسي، في تغريدة أخرى:” لا أعلم عدو ظاهر واضح على هذه الأرض يهدد أمنها وسلمها المجتمعي سوى المرتزقة الأجانب ومجلسي النواب والدولة”.