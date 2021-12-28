قويرب: السبب الأساسي لفشل الانتخابات هو تجاهل الحكومة لخارطة الطريق وانشغالها في تعيين السفراء

قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، إن السبب الأساسي لفشل الانتخابات هو تجاهل الحكومة لخارطة الطريق وانشغالها بزواج الشباب وتعيين السفراء.

وأضاف، خلال جلسة البرلمان أمس: “فرحنا بالرئاسي وفوجئنا بتجميد ملف المصالحة، ورغم أن الرئاسي والحكومة هما أسس العملية الانتخابية إلا أنهم فشلوا في تهيئة البلاد لها”.

وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية فشل الانتخابات، وأن السفراء الأجانب أربكوا العملية، لافتًا إلى أن عمل المفوضية جيد من الناحية الفنية وأن ما أربكها هي الأمور السياسية من التدخلات ونوعية المرشحين بعد أن فتح مجلس النواب الباب أمام الكل.

وتابع: “ما عجز البرلمان عن الوقوف ضده عجزت المفوضية عنه أيضا، وكذلك القضاء، والكل رحّل المشكلة للآخر”.

وأكد أنه قدم طلبًا لرئاسة البرلمان لإعلان السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها، وأنه سيُطالب بطرحه على القاعة وتبنيه كقرار برلماني.

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