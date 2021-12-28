«قويرب»: السبب الأساسي لفشل الانتخابات هو تجاهل الحكومة لخارطة الطريق

أكد عضو لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب عزالدين قويرب، أن “السبب الأساسي لفشل الانتخابات هو تجاهل الحكومة لخارطة الطريق وانشغالها بزواج الشباب وتعيين السفراء”.

وقال «قويرب» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، “فرحنا بالرئاسي وفوجئنا بتجميد ملف المصالحة، والرئاسي والحكومة هما أسس العملية الانتخابية وفشلوا في تهيئة البلاد لها”.

وتابع؛ “المفوضية تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية فشل الانتخابات، والسفراء الأجانب أربكوا العملية”.

وأكمل «قويرب» أن “عمل المفوضية جيد من الناحية الفنية وما أربكها هي الأمور السياسية من التدخلات ونوعية المرشحين بعد أن فتح مجلس النواب الباب أمام الكل”.

وأكمل أن “ما عجز البرلمان عن الوقوف ضده عجزت المفوضية عنه أيضا، وكذلك القضاء، والكل رحّل المشكلة للآخر”.

وأوضح «قويرب» “قدمت طلبًا إلى رئاسة البرلمان لإعلان السفيرة البريطانية غير مرغوب فيها، وأطلب طرحه على القاعة وتبنيه كقرار برلماني”.