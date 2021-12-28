بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد اجواء مغيمة مع سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية على اغلب مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع ان تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الخميس على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية ومن المتوقع ان تكون غزيرة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال تكون الضباب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 22) مْ ولا تتجاوز (15) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20 – 23) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:08).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).