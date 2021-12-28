وليامز: مقترح اختيار حكومة أخرى قد يستمر لسنتين أخريين واستمرار الحكومة أو تغييرها متروك للبرلمان

رأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن التركيز الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب على سبل المضي قدما في التصويت وليس على مصير الحكومة المؤقتة.

وأوضحت، في تصريحات لوكالة “رويترز” البريطانية، أن معظم الليبيين يريدون إنهاء ما وصفته بـ ”الفترة الانتقالية الا متناهية”.

وعما إذا كان تفويض حكومة الوحدة المؤقتة لا يزال ساريًا، قالت إن الأمر متروك للبرلمان، مستدركة بأن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على إجراء انتخابات.

وأشارت إلى أن الأطراف السياسية في ليبيا إذا كانت ستجلب مرة أخرى حكومة أخرى ستترشح لسنتين أخريين، فإن هذا لا يمثل الشعب الليبي بالكامل.

ونوهت بأن أي تغييرات في الحكومة يجب أن تتم باتباع القواعد التي حددتها الاتفاقات السياسية السابقة المعترف بها دوليا، مضيفة أن أي انتخابات يجب إجراؤها على أرض متكافئة لا يتمتع فيها أي مرشح بمزايا تولي منصب رسمي، في إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وشددت على أن جميع المرشحين يجب أن يبتعدوا عن مناصبهم لفترة معينة، لافتة إلى أنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار في هذه العملية، رغم أنها عقدت جلسة تشاورية مع مجموعات صغيرة من بين أعضائها وقد تستمر في القيام بذلك.

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