الشهيبي: النواب يرفضون الانتخابات لأنهم يريدون مزيد من الوقت وخارطة طريق جديدة

عبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، عن خيبة أمله بسبب تجاه البرلمان إلى تأجيل الانتخابات خلال جلسة أمس الإثنين.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على “تويتر” إن خارطة طريق جديدة تنتج حكومة جديدة وتمديد جديد مما يؤدي بنا إلى فساد جديد”.

وأضاف الشهيبي:” باختصار النواب قالوا ما فيش انتخابات ما زال يريدون وقت وخارطة طريق جديدة”.

وتابع:” ما صدر من النواب أمس الإثنين يحملهم المسؤولية كاملة، متسائلا:” لماذا أصدروا قوانين انتخابات إن كانوا يريدون الذهاب لمسودة الدستور، والتي كانت مطروحة أمامهم منذ مدة، هذه فرصتهم للتمديد لفترة أطول وقد اغتنموها”، على قوله.