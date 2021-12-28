طقس ليبيا: أجواء غائمة مع هطول أمطار على شمال شرق البلاد

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى وجود أجواء غائمة مع هطول أمطار مصحوبة بخلايا رعدية على غالبية مناطق الشمال الشرقي، موضحًا أنه من المتوقّع أن تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرًا على مناطق الجنوب.

وفيما يلي بقية تفاصيل التوقعات الجوية المتوقعة:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة يوم الخميس على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-23) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، مع فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون غزيرة خاصةً على مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال تكوّن الضباب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 22) مْ ولا تتجاوز (15) مْ، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 22) مْ.

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