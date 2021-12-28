بن عطيّة: الشعب قريباً سينهار من “هبال الحكومة”

وصف حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، قرار تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي المقبل، لعدم توفر الكادر الوظيفي؛ بـ “الفضيحة”.

وكتب «بن عطية» عبر حسابه على فيسبوك: “حكومة جنيف للتجهيل،بعد فضيحة الكتاب المدرسي، تقوم بإلغاء مادة الحاسوب نظرا لعدم توفر المعلمين المؤهلين، ونقص المعامل الدراسية”.

وتابع؛ “السؤال؛ وين كنتوا راقدين يا متخلفين؟”، معقبًا “تتفكروا لما حكومة جنيف قالتلكم افرحوا عيشوا رفاهية مرسيدس وبي إم دبليو، ومقاهي”.

وختم موضحًا؛ “شهادة لله إلا تهريج وهلبطة، ويارب تغيير عاجل قريبا”، مردفًا، “الشعب بينهار من هبالكم”.

وكان وزير التربية والتعليم المكلف، أحمد أبو خزام، قد قرر تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي المقبل، لعدم توفر الكادر الوظيفي من المعلمين المؤهلين، ونقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

وأكد مدير إدارة تفتيش المواد التعليمية، الطيف شعبان، أن عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي يعود إلى تناقص عدد أيام الدراسة، ما سبب عجزا في سد الجداول الدراسية لبعض المواد، موصيا بالعودة للدراسة يوميا مع التشديد على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.