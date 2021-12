العنوان – طرابلس قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية يجب على رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أن يفسر لمجلس النواب ما هي القوة القاهرة التي عطّلت إجراء الانتخابات. وأضاف نصية في تصريحات صحفية أنه إذا فسّر السايح أحكام القضاء على أنها القوة القاهرة فهذا يعتبر خللاً في عمله فكيف…

