الدعيسي: الحالة الليبية وصلت إلى مفترق طرق بعد إجهاض العملية الانتخابية

ليبيا – قال الدبلوماسي الليبي السابق ناصر الدعيسي إن الحالة الليبية وصلت إلى مفترق طرق بعد إجهاض العملية الانتخابية من بعض الأطراف السياسية في المشهد الحالي سواء من البرلمان، أو مجلس الدولة وقيادات الإسلام السياسي.

الدعيسي وخلال تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح بأن المشهد السياسي تعقد نتيجة العراقيل التي وضعت أمام الاستحقاق الدستوري الذي جاء من خلال الاتفاق السياسي في جنيف، معتبرًا أن الاتفاق أصبح في عداد الموتى الآن بعد أن عجز عن إنصاف الشعب الليبي لتحقيق حلمه الوطني.

ورأى أن الليبيين لم تعد لديهم ثقة بالقوى الخارجية، لأنهم شعروا بالخذلان والسلبية السياسية التي برزت من خلال عمل البعثة الأممية، كما أن عدم الثقة من قبل الليبيين طال مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني، التي يعتقد البعض أنها قادمة لتحقيق حلحلة في هذا الملف.

وأشار إلى أن الليبيين يعتبرون المجتمع الدولي والبعثة والأطراف الدولية التي دخلت سيناريو ليبيا من الصخيرات مرورًا ببرلين وحتى جنيف وباريس، ساهموا في الانسداد السياسي الذي أصبح أمرًا واقعيًا، معتبرين أن المجتمع الدولي خذلهم في أهم استحقاق يرى الليبيون أنه الباب الأخير للخروج من مشاكلهم.

وبحسب الدعيسي، فإن أكبر قوتين لهما أثر في ركود الحالة الليبية تتمثل في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، أما فيما يخص موقف الاتحاد الأوروبي يتمحور فقط في حالة القلق من الوضع الأمني في ليبيا وتواجد الجماعات الإرهابية على حدود النيجر وعلى مشارف مالي وفي الساحل الأفريقي وقضية الهجرة غير الشرعية؛ لأن تلك الأمور تشكل تهديدًا لأمن أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية