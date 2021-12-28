ضبط حارس عقار متهم بسرقة شقة في أجدابيا

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا حارس عقار سرق مبلغا ماليا من إحدى الشقق السكنية بالمدينة.

وقالت وحدة الإعلام بالمديرية، إن مواطنا تقدم ببلاغ عن دخول شخص إلى إحدى الشقق في شارع سنتر الفصول، حيث سطا على مبلغ مالي يقدر بنحو خمسة آلاف دولار من مستأجرين أجانب.

وفتح محضر بالواقعة، ومن خلال البحث والتحري، اشتُبه في حارس العقار وشخص آخر، وبالفعل تأكدت صحة المعلومات حول تورطهما في الجريمة، وذلك بعد تعاون أعضاء التحريات في قسم البحث الجنائي مع مكتب المباحث الجنائية في أجدابيا.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بما نُسب إليهما، وأحيلا إلى الجهات المختصة.

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