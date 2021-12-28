“الشهيبي”: النواب لا يريدون انتخابات.. وسيكون هناك فساد جديد

عبّر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي عن خيبة أمله؛ بسبب تجاهل البرلمان لمسألة تأجيل الانتخابات خلال الجلسة التي عقدها أمس، الاثنين.

وأكد “الشهيبي” أن خارطة طريق جديدة ستُنتج حكومة جديدة وتمديدًا جديدًا، وستؤدي إلى فساد جديد، مُحمّلاً النواب المسؤولية كاملة، ومشيرًا إلى أن هذه فرصتهم للتمديد لفترة أطول وقد اغتنموها.

يُشار إلى أن “النواب” استمع، في جلسة أمس، إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشكلات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، التي أدت إلى تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر، لا سيما تقرير اللجنة المكلفة بالتواصل مع المفوضية، بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشكلات والصعوبات والعراقيل التي واجهتها.

وقرر مجلس النواب عدم البتّ فيما يخص تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 من يناير القادم، مؤكدًا أنه لم تتم مخاطبته من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول هذا الطلب حتى تاريخ اليوم، كما أكد مجلس النواب على استمرار لجنة خارطة الطريق التي شُكّلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 في عملها؛ من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية