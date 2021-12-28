النائب العام يطالب موظفو الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات بالإلتحاق لعملهم

طرابلس 28 ديسمبر 2021 (وال) _ طالب النائب العام المستشار الصديق الصور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيه الذين امتنعوا عن أداء الوظيفة بالجامعات والكليات التقنية والأكاديميات بضرورة الإلتحاق بالعمل وأداء الواجبات المسندة إليهم قبل انقضاء هذا العام، والإلتجاء إلى الآليات التي تتفق مع القانون للمطالبه بأي حقوق لهم.

كما طالب الصور أيضاً موافاته بالأسباب التي أدت إلى إعراض بعض العاملين بمؤسات التعليم العالي عن أداء الوظيفة بشكل عاجل، إلى جانب بيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين امتنعوا عن أداء العمل المسند إليهم، من واقع سجلات الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات التي عطلت الدراسة فيها بالمخالفة للتشريعات.

هذا وقال النائب العام في كتابه: ( قد شف الواقع عن تنكب طائفة من العاملين، بمؤسسات التعليم العالي عن تعزيز احترام حق التعليم وحمايته وإعماله بعذر الانتقاص من حقوقهم، فاعرضوا عن أداء مهام الوظيفة المسندة إليهم بشكل تسبب اعتلال عمل المرفق المسبين إليه واستمراره بانتظام وإطراد) .

واختتم: (أن الإعراض عن العمل من قبل بعض الموظفين وعلى النحو الذي صورته التقارير الواردة إلينا، هو ضرب من ضروب الإضراب غير المشروع الذي يجعلهم تحت طائلة المسألة الجنائية لتعمدهم مخالفة موجبات الوظيفة العامة، والإضرار بالصالح العام المشمول بالحماية التي تقررها أحكام قانون العمل والمادتين (237 ، 238)، من قانون العقوبات جراء تنازع سلوكهم مع حق التعليم وتصادمه مع واجب الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام وإطراد). (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال