بالفيديو.. لحظة لقاء أم وطفليها التوأم بعد فراق 10 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2021

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم شمل أم بطفليها التوأم بعد ما يقرب من 10 سنوات من الانفصال.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن طالبا اللجوء موسى ورقية فصلا عن أمهما في عام 2012 مبينة أنهما في الأصل من ساحل العاج، وأن مقدمو الرعاية في ليبيا تولوا تربيتهما لكنهما كانا معرضين للخطر بشدة.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنه بفضل برنامج المفوضية للم شمل الأسر، المدعوم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل افريقيا اجتمع شمل الأسرة بعد أن تمكن الأطفال البالغون من العمر 12 عاما من مغادرة ليبيا في رحلة إلى إيطاليا.

” style=”height: 451.989px;”>