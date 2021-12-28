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الارصاد: منخفض جوي يؤثر على طقس ليبيا وأمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 08/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز، فإن مناطق الشمال الشرقي تثأثر بمنخفض جوي يتحرك شرق البحر المتوسط يسبب في تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وأجواء مغيمة مع سقوط امطار متفرقة قد تتخللها خلايا رعدية من حين الى آخر، ومن المتوقع أن تكون غزيرة يوم الغد خاصة على الجبل الاخضر، مع احتمال تكون الضباب اثناء الليل والصباح الباكر.

ووفقا للتقرير يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق الجنوب.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب المناطق أن تتراوح مابين ( 16 – 23 )مْ. والله أعلم .

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